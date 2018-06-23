Держсекретар США Помпео пригрозив обрушити на Іран "гнів всього світу"

При цьому очільник Держдепартаменту уточнив, що під "гнівом" він не має на увазі початок військових дій проти Ірану.

Державний секретар США Майк Помпео попередив Іран про наслідки в разі розробки ядерної зброї, наголосивши, що на Тегеран обрушиться "гнів всього світу".

"Сподіваюся, вони зрозуміють, що якщо почнуть нарощувати свою ядерну програму, то на них обрушиться гнів всього світу", - сказав він в інтерв'ю MSNBC, передає Reuters.

При цьому очільник Держдепартаменту уточнив, що під "гнівом" він не має на увазі початок військових дій проти Ірану.

"Коли я говорю гнів, я маю на увазі моральний осуд і економічний тиск", - сказав він.

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Нагадаємо, що верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї розпорядився, щоб Організація з атомної енергії Ірану негайно розпочала підготовку до збагачення урану, якщо ядерна угода, підписана в 2015 році, розвалиться після виходу з неї США.

8 травня президент США Дональд Трамп заявив про вихід з угоди щодо ядерної програми Ірану і анонсував нові санкції проти іранського режиму.

Історична угода щодо іранської ядерної програми від 2015 року передбачає зняття частини санкцій з Ірану в обмін на обмеження його можливостей зі збагачення та зберіганню ядерних матеріалів. Трамп називав угоду несправедливою і сумнівався в тому, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерана.

Проти виходу з угоди виступили провідні країни ЄС і Росія.