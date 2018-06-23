Держсекретар США Помпео пригрозив обрушити на Іран "гнів всього світу"
Державний секретар США Майк Помпео попередив Іран про наслідки в разі розробки ядерної зброї, наголосивши, що на Тегеран обрушиться "гнів всього світу".
"Сподіваюся, вони зрозуміють, що якщо почнуть нарощувати свою ядерну програму, то на них обрушиться гнів всього світу", - сказав він в інтерв'ю MSNBC, передає Reuters.
При цьому очільник Держдепартаменту уточнив, що під "гнівом" він не має на увазі початок військових дій проти Ірану.
"Коли я говорю гнів, я маю на увазі моральний осуд і економічний тиск", - сказав він.
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Нагадаємо, що верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї розпорядився, щоб Організація з атомної енергії Ірану негайно розпочала підготовку до збагачення урану, якщо ядерна угода, підписана в 2015 році, розвалиться після виходу з неї США.
8 травня президент США Дональд Трамп заявив про вихід з угоди щодо ядерної програми Ірану і анонсував нові санкції проти іранського режиму.
Історична угода щодо іранської ядерної програми від 2015 року передбачає зняття частини санкцій з Ірану в обмін на обмеження його можливостей зі збагачення та зберіганню ядерних матеріалів. Трамп називав угоду несправедливою і сумнівався в тому, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерана.
Проти виходу з угоди виступили провідні країни ЄС і Росія.