Норвегія опублікувала відео агресивних маневрів російського винищувача

Норвезька влада опублікувала відео з кабіни пілота одного зі своїх винищувачів, який на минулих вихідних супроводжував групу російських літаків та один із них змусив норвежця змінити свій курс.

Про це повідомляє польський TVN24, зазначаючи, що з самого відео однозначно важко зробити висновок, що саме сталося, але чітко видно, що норвезький пілот був вимушений зробити різкий маневр.

"Що таке, до біса", - говорить пілот на оприлюдненому записі.

Телеканал зауважує, що пілот одного із російських МІГ-31, котрі летіли разом із стратегічними бомбардувальниками Су-34, опинився в близько 20 метрах від норвезького літака, що є мінімально можливою відстанню для такого типу машин.

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"Ми не знаємо, чому російський пілот так зробив. Наші Оріони (морські патрульні літаки) мають певні проблеми з росіянами, котрі підлітають дуже близько, але в цьому випадку ми не знаємо, чи це був зумисний маневр чи помилка", - сказав глава дивізіону норвезьких повітряних сил в Бодо Горан Холь.

TVN24 написало, що норвезький F-16, можливо, мав завдання зблизька сфотографувати та записати електромагнітні випромінювання Су-34, котрий є новим літаком, а НАТО збирає щодо нього усю доступну інформацію. І, власне, через це російський МІГ-31 різким маневром змусив норвежця змінити курс.

"Незалежно від того, хто був винен у наближенні на таку коротку відстань, запис чітко показує, наскільки загострились відносини на лінії НАТО - Росія. У минулому про такі інциденти не повідомлялося. Тепер, як переконують норвежці та шведи, російські пілоти поводяться набагато агресивніше під час маневрів", - відзначає польський портал.