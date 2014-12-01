Літаки НАТО перехопили понад 400 російських - генсек

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив сьогодні на прес-конференції.

"Ми бачимо збільшення російської військової активності вздовж кордонів країн НАТО, особливо у повітряному просторі. Було більш як 400 перехоплень натовськими літаками російських літаків. Це на 50% більше, ніж зазвичай", - сказав Столтенберг.

Читайте такожНАТО не буде приймати рішень про військову підтримку УкраїниЗа його словами, польоти російських літаків іноді здійснюються "досить агресивно".

"Іноді вони порушують повітряний простір країн НАТО, що є порушенням міжнародних угод. Вони підходять до наших кордонів, кораблів без включених транспондерів та без зв’язку зі службами цивільного повітряного контролю. Це виклик. Тому ми закликаємо Росію проводити такі польоти відповідально, прозоро та передбачувано, що знизить ризик надзвичайних пригод", - сказав генсек НАТО.