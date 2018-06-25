Популярність Путіна в Росії впала вперше з дня анексії Криму

Вся справа у обіцянці підняти пенсійний вік і підвищенні цін на пальне.

Впродовж більш ніж чотирьох років популярність Володимира Путіна була рекордно високою після анексії українського Криму. Але тепер навіть державні цифри кажуть, що його рейтинг почав падати. Згідно з даними Всеросійського центру вивчення громадянської думки, впевненість росіян у Путіні скоротилася до 42% в середині червня. Хоча на тиждень раніше цей показник становив 45%. Таким чином, рівень впевненості росіян у своєму президенті впав до найнижчого рівня з грудня 2013 року, пише Bloomberg.

Також у російській організації визнали, що рейтинг підтримки Путіна скоротився до 72%. І це найгірший результат з березня 2014 року, коли російські війська анексували український Крим. Окреме опитування, проведене прокремлівським фондом «Громадянська думка», теж зафіксувало схоже падіння.

Bloomberg зауважує, що скорочення популярності Путіна може стати першим індикатором невдоволення росіян його наміром підвищити пенсійний вік, про що російський уряд несподівано оголосив 14 червня у день відкриття Чемпіонату світу з футболу. Москва оголосила, що з 2028-го чоловіки зможуть піти на пенсію в 65 років, а жінки з 2034-го почнуть виходити на відпочинок в 63. В травні рейтинг Путіна і його прем’єр-міністра Дмитра Медведєва теж впав після підвищення цін на нафту через зміни в оподаткуванні. І навіть перемоги російської збірної на Чемпіонаті світу не змогли пом’якшити це невдоволення населення.

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«Тефлон Путіна трохи тріснув, але ще не зруйнований повністю», - сказав головний аналітик фонду «Громадська думка» Григорій Кертман.

«Чемпіонат світу, вірогідно, мав навіть протилежний ефект. Якщо хтось думав, що під час матчів буде простіше переварити зміни, то він не розуміє людську психологію», - додав він.

Дослідження фонду зафіксувало падіння рейтингу Путіна до 54% з 62% лише за тиждень.

«Збільшення пенсійного віку - фундаментально непопулярний захід. Зазвичай такі речі проводяться м’якше», - сказав Кертман.

На думку заступника директора «Центру політичних технологій» Олексія Макаркіна, Путіну доведеться піти «на серйозні поступки», якщо він побачить, що громадські настрої змінюються не на його користь і можуть закінчитися масовими протесами. Російський президент може зіграти «доброго царя» і пом’якшити зміни.

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Видання нагадує, що опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян першого липня вийти на вулиці в 20 містах Росії на знак протесту проти підвищення пенсійного віку. Найбільша торговельна спілка в країні «Федерація незалежних торговельних спілок» теж закликала протестувати. Кремль намагався відгородити Путіна від планів щодо пенсійного віку, заявивши, що президент нібито не бере участь в обговоренні плану уряду. Але опитування свідчать, що цей трюк не спрацював.