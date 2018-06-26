Через сморід посадили літак: помер горе-пасажир, який виявився російським музикантом

Причиною запаху було захворювання, яким музикант заразився. Пізніше у нього почався некроз тканин.

Російський музикант Андрій Сучилін, якого в кінці травня зняли з авіарейсу в Португалії через викликаний інфекцією неприємний запах, помер від цієї хвороби.

Про це повідомила у Facebook його близький друг Лідія Тихонович.

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Після інциденту Сучилін сам розповів у Facebook, що цим пасажиром був він. За словами музиканта, причиною запаху було захворювання, яким він заразився. Його подруга пізніше уточнила, що у Сучіліна почався некроз тканин.

За її словами, незабаром після інциденту музикант опинився в реанімації і впав у кому. Йому провели кілька операцій, але не змогли зупинити некроз, не справлялися серце, легені та нирки.

Як повідомляв УНІАН, місяць тому Boeing 737 компанії Transavia Airlines, що летів з Нідерландів до Іспанії, здійснив вимушену посадку в Португалії. Причиною такого рішення екіпажу стало нестерпний сморід від одного з пасажирів.

Зазначимо, що Сучилін був одним з провідних рок-гітаристів Росії, який в 1980-і організував прог-рок-групу "До-мажор".