Літак екстрено сів через нестерпно смердючого пасажира: його сусіди непритомніли

За розповідями очевидців, чоловік пах так, ніби не мився кілька тижнів.

Boeing 737 компанії Transavia Airlines, що летів з Нідерландів до Іспанії, здійснив вимушену посадку у Португалії.

Причиною такого рішення екіпажу став нестерпний сморід від одного з пасажирів, повідомляє Mirror.

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Пасажири, які опинилися поряд з чоловіком, від якого неприємно пахло, почали непритомніти, у деяких навіть почалася блювота. Зазначається, що екіпаж спробував ізолювати смердючого пасажира у туалеті літака, але це не допомогло.

Тому довелося терміново йти на посадку в Португалії. Там чоловіка вивели з Boeing 737, а його "жертвам" надали медичну допомогу.

Представники компанії Transavia Airlines підтвердили, що літак здійснив екстрену посадку, вказавши, що сталося це "з медичних причин".

Раніше в Індії смердючі шкарпетки пасажира автобуса стали причиною серйозного конфлікту.