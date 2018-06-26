В Нідерландах палаючий фургон в’їхав у редакцію газети De Telegraaf

Журналісти видання заявили про напад, та запевнили, що не дадуть себе залякати.

В офіс найбільшої нідерландської газети De Telegraaf в’їхав фургон та загорівся, правоохоронці заявили про цілеспрямований наїзд.

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Як повідомляє ТСН, посилаючись на сайт видання, наїзд стався близько 4 години ранку за місцевим часом. Водій фургона зник з місця події на чорному BMW.

"Все вказує на цілеспрямовану атаку. Ми не дозволимо нас залякати", - заявив шеф-редактор видання Пауль Янсен.

Пожежники, як зазначається швидко загасили полум’я автомобіля, яке сягало 1,4 метра в висоту. Також фургон розтрощив велику кількість вікон центрального входу. В результаті атаки ніхто не постраждав.

Напередодні повідомлялось, що у китайському місті Яньтай одна людина загинула і більше десяти отримали травми після того, як чоловік на автонавантажувачі в'їхав у натовп людей.