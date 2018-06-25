У Китаї невідомий на автонавантажувачі в'їхав у натовп (відео)

Інцидент стався о 7:20 у місті Яньтай. Чоловік на автонавантажувачі скоїв наїзд на людей поблизу однієї з кінцевих станцій громадського транспорту в районі Чжифу.

Щонайменше одна людина загинула і більше десяти отримали травми після того, як чоловік на автонавантажувачі в'їхав у натовп людей вранці у понеділок, 25 червня, на сході Китаю, повідомляє China News .

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Інцидент стався о 7:20 у місті Яньтай. Чоловік на автонавантажувачі скоїв наїзд на людей поблизу однієї з кінцевих станцій громадського транспорту в районі Чжифу.

Причини події поки не встановлені, передає ТАСС з посиланням на міське Управління громадської безпеки. Автонавантажувач врізався в автомобілі, протаранивши дорожні загородження. Поліція змушена була відкрити вогонь по водію, так як він не реагував на заклики зупинитися.