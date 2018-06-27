Джо Джексон пережив свого сина на дев'ять років: Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року.

У США помер батько Майкла Джексона Джо Джексон. Йому було 89 років.

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Про це повідомляє портал TMZ з посиланням на власне джерело.

За кілька днів до смерті він підтвердив чутки про свою швидку смерть у Twitter: опублікував фотографію на тлі заходу сонця й констатував, що йому залишилося побачити набагато менше заходів, ніж він вже бачив.

Раніше цього місяця Джо Джексон був госпіталізований з четвертою стадією раку підшлункової залози, а його діти розповіли журналістам, що він при смерті, передає Газета.ru.

Джо Джексон продюсував гурт Jackson Five, заснований його синами Джекі, Тіто і Джерменом, а також керував власним лейблом Ivory Tower International Record. Джо Джексон був продюсером Майкла Джексона після того, як Майкл залишив Jackson Five і почав сольну кар'єру.

Раніше співак Майкл Джексон очолив список мертвих знаменитостей, які найбільше заробляють за версією журналу Forbes.