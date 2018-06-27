Трампу навряд чи вдасться укласти велику угоду на зустрічі з Путіним - преса Британії

Порядок денний скоріше в тому, щоб створити побільше шуму, а не в тому, щоб спробувати зрушити окремі сегменти відносин між Росією і США з мертвої точки, зазначають експерти.

Кремль і Білий Дім готуються до зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа, але жодна зі сторін не очікує, що саміт призведе до якихось проривів у відносинах Росії і США.

Читайте такожПутін на зустрічі з Трампом, ймовірно, захоче вирішувати питання України за її спиною - сенатор США

Про це пише Financial Times. А Reuters з посиланням на джерела в адміністрації США повідомив, що зустріч, ймовірно, пройде в столиці Фінляндії. Це побічно підтверджує джерело газети в російському уряді, передає Бі-бі-сі.

Якщо раніше очікувалося, що президенти зустрінуться в Австрії, то тепер сторони домовилися про перенесення саміту в більш зручну "з точки зору логістики" країну, говорить він.

Саміт відбудеться після візиту Трампа у Великобританію 13 липня, точної дати джерела газети назвати не змогли.

27 червня до Москви прилітає радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон, щоб обговорити порядок денний зустрічі спочатку з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, а потім з Володимиром Путіним.

Незважаючи на те, що Москва домагалася цієї зустрічі останні 18 місяців, у Кремлі навряд чи покладають на неї великі надії, каже анонімне високопоставлене джерело газети в Кремлі.

"З Трампом краще бути обережними. Саме те, що зустріч відбудеться, буде означати прогрес. Якщо вдасться домовитися хоча б по одному пункту, це буде перемога", - говорить він.

"Марно змушувати людей говорити один з одним, якщо вони хочуть тільки гавкати. Якщо обидві сторони зрозуміють, що є необхідність у діалозі, то це і буде прогрес", - говорить джерело Financial Times в Кремлі.

На тлі американських санкцій проти Росії через її дій в Україні, а також розслідування втручання Росії у президентські вибори США в 2016 році, Трампу навряд чи вдасться укласти з Росією якусь велику угоду, кажуть експерти.

"Трамп послідовно пом'якшував удари і дуже, дуже не хотів критикувати Путіна", - говорить Ендрю Вайсс, віце-президент фонду Карнегі та колишній директор Ради національної безпеки США з Росії.

"Я думаю, що порядок скоріше в тому, щоб створити побільше шуму, а не в тому, щоб спробувати зрушити окремі сегменти відносин між Росією і США з мертвої точки", - говорить він.

Цю оцінку поділяють і в Кремлі. "Я не думаю, що нам вдасться досягти якоїсь проривної домовленості - це скоріше демонстрація", - говорить кремлівське джерело.

"Трамп може спробувати укласти угоду, яка буде здаватися важливою. Нам дістануться розпливчасті обіцянки Путіна [по Україні] в обмін на одностороннє послаблення санкцій, та/або навмисну спробу США нашкодити саміту НАТО, Путіну можуть запропонувати працювати разом у сфері безпеки за межами НАТО", - каже колишній високопоставлений співробітник держдепартаменту США Деніел Фрід.

Експерти вважають, що однією з основних тем зустрічі буде ядерне роззброєння, це підтверджують і в російському МЗС, але діалог на цю тему можливий тільки якщо сторони довіряють одна одній, а такої довіри між США і Росією зараз немає. "Нам знадобився б надто високий рівень довіри... Зараз цієї довіри немає і в помині", - говорить джерело в Кремлі.