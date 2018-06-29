Столтенберг про зустріч Трампа і Путіна: НАТО не хоче ізолювати Росію

"Я вітаю майбутню зустріч президента Трампа і президента Путіна, тому що я вірю в діалог", - заявив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вітає домовленість США та Росії про зустріч президентів країн Дональда Трампа та Володимира Путіна.

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Про це повідомляє Радіо Свобода. «Я вітаю майбутню зустріч президента Трампа і президента Путіна, тому що я вірю в діалог… Для мене діалог не є свідченням слабкості. Діалог є свідченням сили», – сказав Столтенберг під час саміту ЄС у Брюсселі.

Він додав, що Альянс не хоче нової Холодної війни й ізолювати Росію.

«Ми прагнемо до кращих відносин», – зазначив Столтенберг.

Зустріч Трампа і Путіна запланована на 16 липня. Вона має відбутися в столиці Фінляндії Гельсінкі.