Конгресмен США назвав зустріч Трампа і Путіна у Хельсінки "насміхом над історією"

Конгресмен також зазначив, що теми конфлікту в Україні і прав людини є обов'язковими для обговорення під час саміту.

Партійний організатор демократів у Конгресі США Стені Гоєр назвав "насміхом над історією" вибір місцем для зустрічі Трампа і Путіна місто Хельсінкі.

"Те, що президент Трамп планує зустрітись з президентом Путіним в Хельсінкі наступного місяця – насміх над історією", - заявив Гоєр, повідомляє "Голос Америки".

Він нагадав: "Саме в Гельсінкі в 1975 році тридцять п’ять країн, включно з Радянським Союзом домовились поважати права людини і основоположні свободи своїх народів".

"Тепер президент Путін ще раз перетворив Росію на автократію, де права людей, зокрема ЛГБТ та преси, значно скоротились", - наголошує конгресмен.

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Такої ж думки притримується і Орест Дейчаківський, колишній радник Гельсінської комісії. Він зауважив, що Росія порушує кожен з 10 принципів ОБСЄ, що були тоді закладені, по відношенню до України.

"Іронічно, що саміт відбудеться в Хельсінкі. Росія є підписантом Хельсінського заключного акту. Стосовно України, вона порушує кожен з десяти основоположних принципів ОБСЄ, засвідчених Заключним актом, включаючи територіальну цілісність, непорушність кордонів, рівність суверенітетів і утримання від використання сили", - написав Дейчаківський.

Гоєр також в різких висловах закликав Трампа підняти на зустрічі питання захисту Росією прав людини, а також її дій в Україні та Сирії.

"Якщо президент США проведе зустріч з Путіним, з його боку буде безвідповідально не підняти питання проблем Росії з захистом прав людини. Водночас, він має протистояти президенту Путіну з питання втручання Росії до наших виборів і наполягати на тому, щоб Росія припинила окупацію Криму та дії з дестабілізації на сході України та в Сирії. Якщо президент Трамп проігнорує ці питання, це стане його відмовою виконувати свої обов’язки", - йдеться в заяві конгресмена.

Як повідомляв УНІАН, зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна пройде в Хельсінкі 16 липня.