Президент Афганістану заявив про припинення перемир'я з бойовиками Талібану

При цьому афганські військові готові відновити режим припинення вогню, якщо таліби погодяться його дотримуватися.

Влада Афганістану заявила про припинення перемир'я з терористичною організацією Талібан.

Про це з посиланням на президента країни Ашрафа Гані передає Reuters.

При цьому він зазначив, що афганські військові готові відновити режим припинення вогню, якщо таліби погодяться його дотримуватися.

"Зараз таліби повинні вирішити, чи хочуть вони продовжувати вбивати, чи вони приєднаються до мирного процесу", - сказав Гані.

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Нагадаємо, режим припинення вогню повинен був діяти до 20 червня (свята Ураза-байрам, що відзначається на честь закінчення священного мусульманського місяця Рамадан), проте в середині червня президент Афганістану заявив про його продовження ще на 10 днів.

Втім, незважаючи на перемир'я, 12 червня бойовики Талібану ліквідували главу району Кохістан в провінції Фарьяб на північно-заході Афганістану, а 17 червня здійснили теракт в провінції Нангархар.