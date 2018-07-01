Європейські лідери висміяли італійського прем'єра Конте на саміті ЄС – ЗМІ

Конте вказав, що є професором права, але інші європейські лідери почали згадувати свій досвід роботи зварниками та пожежними.

В ході саміту ЄС 28-29 квітня, на якому вирішувалися питання міграційної кризи, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте пригрозив заблокувати усі загальні висновки саміту, після чого був став жертвою відкритих глузувань з боку своїх колег.

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Про це повідомляє Politico. Наголошується, що для Конте, який не має досвіду державної служби, саміт, що минув став першим. Будучи професором права та юристом, він затребував використовувати юридичний підхід до підготовки висновків Ради ЄС, які за фактом є політичними заявами, що не мають сили закону.

Після цього інші європейські лідери почали насміхатися над ним, згадуючи своє професійне минуле. Так, шведський прем'єр Стефан Левен згадав, як працював зварювальником, а болгарський прем'єр Бойко Борисов вказав на свій досвід роботи пожежником.

Поведінка Конте призвела до довгих роз`яснень процедур роботи Ради, в тому числі і від голови Ради Дональда Туска.

За підсумками переговорів позицію Італії вдалося змінити, європейські лідери змогли погодити створення нових центрів біженців на європейській землі, а також ще ряд спільних кроків у сфері міграційної політики.

Як повідомляв УНІАН, лідери 28 країн - членів Євросоюзу погодилися зміцнювати європейську міграційну політику з метою запобігання нелегальній міграції на всіх можливих маршрутах. Також вони погодилися на виділення Цільового фонду ЄС для Африки 500 млн євро у зв'язку з нелегальною міграцією.