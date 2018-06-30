Меркель домовилась з 14 країнами про швидке повернення мігрантів

Деталі угоди канцлер розкрила у листі керівникам двох партій Бундестагу.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель уклала угоди з 14 країнами про прискорення процедури повернення мігрантів, які намагаються в'їхати до Німеччини.

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Про це повідомляє dpa.international із посиланням на лист Меркель до керівників двох партій - Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і Християнсько-соціального союзу (ХСС).

"Особи, які шукають притулку та які прибувають до Німеччини, які вже зареєструвалися в інших країнах ЄС, повинні бути доставлені в більш великі "якірні центри" для реєстрації", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про такі країни як Бельгія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція.

Як повідомляв УНІАН, лідери 28 країн-членів Євросоюзу погодилися зміцнювати європейську міграційну політику з метою запобігання нелегальній міграції на усіх можливих маршрутах. Також вони погодилися на виділення Цільовому фонду ЄС для Африки 500 млн євро у зв’язку з нелегальною міграцію.