У США провели випробування гравітаційної ядерної бомби

Це були перші кваліфікаційні випробування "від і до" для B61-12 на стратегічному бомбардувальнику B-2A Spirit.

Військово-повітряні сили (ВПС) США спільно з Національним управлінням ядерної безпеки (NNSA) провели серію випробувань керованої ядерної бомби проекту B61-12.

Про це розповів представник NNSA бригадний генерал Майкл Луттон, повідомляє РБК із посиланням на портал Military.com.

Два випробування відбулися 9 червня на тестовому полігоні Tonopah в штаті Невада. В ході них бомба без ядерного заряду була скинута зі стратегічного бомбардувальника Northrop B-2 Spirit.

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"Ці кваліфікаційні льотні випробування демонструють, що дизайн B61-12 відповідає системним вимогам і демонструє прогрес програми B61-12 згідно з вимогами національної безпеки", - сказав Луттон.

Це були "перші кваліфікаційні випробування "від і до" для B61-12 на стратегічному бомбардувальнику B-2A Spirit", - наводить портал також заяву NNSA.

"Тести є частиною серії спільних [ВПС і NNSA] випробувань, з метою продемонструвати як здатність літака доставляти боєприпаси, так і неядерні функції даного озброєння", - підкреслили у відомстві.

У травні представники ВПС США розповіли про випробування B61-12. Зазначалося, що до того моменту було проведено 26 інженерних, дослідно-конструкторських і керованих льотних випробувань. Випробування ядерної бомби B61 12-ї модифікації ведуться з 2015 року. Сама програма ведеться вже протягом семи років.

Особливість нової авіабомби полягає в хвостовому оперенні. Воно дозволяє керувати падінням боєприпасу і підвищувати точність ураження цілі.