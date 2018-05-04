У США провели успішні випробування ядерної бомби, втричі потужнішої за попередні

Гравітаційна ядерна бомба B61-12 надійде на озброєння ВПС США до 2020 року.

Військово-повітряні сили США провели успішні випробування "гравітаційної" ядерної бомби B61-12 п'ятого покоління. Програма модифікації цієї бомби ведеться вже протягом семи років.

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Як передає РБК, про це повідомив заступник голови штабу зі стратегічного стримування та інтеграції ядерних озброєнь генерал Джек Вайнштейн. B61-12 в три рази потужніша за попередні бомби. До теперішнього моменту проведено 26 інженерних, дослідно-конструкторських і керованих льотних випробувань.

B61-12 унікальна своїм хвостовим оперенням, що дозволяє управляти її падінням і підвищувати точність ураження цілі. За даними Military.com, перша партія цих бомб надійде на озброєння до 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними вчених, для "ядерної осені" на Землі вистачить всього 5 середніх ядерних боєголовок.