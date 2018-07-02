Глава МВС Німеччини має намір піти у відставку через розбіжності з Меркель

Глава МВС Німеччини і лідер Християнсько-соціального союзу Хорст Зеєрхофер розійшовся в думках з Ангелою Меркель в питаннях міграційної політики.

Глава МВС Німеччини і лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Хорст Зеєрхофер заявив про готовність піти у відставку з обох постів через розбіжності з канцлером Ангелою Меркель з міграційної політики.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву політика, передає радіо Свобода. За даними Reuters, незважаючи на заходи, погоджені з лідерами Євросоюзу на недавньому саміті в Брюсселі, голова ХСС не бачить альтернативи висилці частини мігрантів з Німеччини. Меркель цю пропозицію відкидає. Канцлер наполягає, що пропозиція глави МВС суперечить європейським нормам надання притулку, а також несправедлива по відношенню до таких країн, як Італія і Греція.

За даними "Німецької хвилі" 2 липня Зеєрхофер збирається провести переговори з Меркель і вирішити протиріччя з питань міграції. В залежності від підсумків зустрічі, міністр буде вирішувати питання про своє політичне майбутнє.

Рішення Зеєхофера загрожує розвалом коаліції ХСС і ХДС, яка була створена три місяці тому, щоб покласти край політичній кризі в Німеччині.

В кінці червня лідери країн Євросоюзу на саміті в Брюсселі погодили заходи з обмеження припливу біженців. Зокрема, Євросоюз має намір побудувати табори для біженців на півночі Африки і створити в ЄС закриті табори для мігрантів, чиї заявки на притулок знаходяться на розгляді. Крім того, Іспанія і Греція погодилися приймати назад біженців з Німеччини, якщо влада ФРН встановлить, що їхні дані вже внесені в загальну базу шукачів притулку в Євросоюзі.