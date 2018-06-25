Шенген під загрозою: європейські лідери обговорюють міграцію

В Італії заявили, що всі, хто прибуває до Італії, прибуває до Європи, тому Шенгенська зона виявилася під загрозою.

Новий популістський уряд Італії пропонує відмовитися від Дублінської угоди, що регулює прийом біженців в Європі.

Читайте такожМігранти, яких відмовилися приймати Італія та Мальта, прибули до порту Іспанії (відео)

Якщо не вирішити проблему мігрантів і біженців, які приїжджають у Європу, Шенгенська зона в ЄС, всередині якої можна пересуватися між країнами без віз, може опинитися під загрозою, заявив новий глава уряду Італії Джузеппе Конте, передає Бі-бі-сі.

Згідно з Дублінською угодою, розглядати заявку про надання притулку повинна перша країна Євросоюзу, в яку в'їхав біженець або мігрант. Саме Італія є основною країною, через яку потрапляють в Європу більшість біженців з Північної Африки, і під час останніх загальних виборів права партія "Ліга Півночі" пообіцяла своїм виборцям зайняти жорстку позицію щодо іммігрантів і депортувати нелегалів.

За останні кілька днів Італія відмовилася приймати два судна, на борту яких перебували врятовані в морі мігранти.

Джузеппе Конте на зустрічі в неділю закликав країни Євросоюзу спільно вирішувати проблему міграції, а також карати ті країни, які відмовляються приймати мігрантів і біженців.

Конте представив документ, що пропонує створити "центри захисту" мігрантів в інших країнах ЄС, з тим, щоб допомогти Італії, куди за останні чотири роки прибули понад 600 тис. іммігрантів.

"Всі, хто прибувають до Італії, прибувають до Європи... Шенгенська зона опинилася під загрозою", - йдеться в документі, в якому серед інших заходів пропонується реформа Дублінського угоди.

У 2018 році 14,330 тис. мігрантів прибули в Італію, 11,763 в Грецію і 9,315 в Іспанію.

Минулого тижня влада Італії не дала дозволу судну Aquarius на борту якого перебували 630 мігрантів, зайти в італійський порт. Судно, зрештою, було прийнято Іспанією.

Ще одне судно - Lifeline з 230 мігрантами, залишається у відкритому морі, оскільки Мальта та Італія відмовляють йому в дозвілі зайти в порт.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала недільну зустріч дорадчим засіданням і закликала знайти загальноєвропейський підхід до питання про нелегальну імміграцію: "Всі відповідають за все. Де можливо, ми хотіли б знайти загальноєвропейське рішення проблеми. Де це неможливо, ми хочемо, щоб країни, що готові до співпраці, разом розробили план дій".

За словами Меркель, на саміті в кінці червня повний консенсус у питанні міграції на рівні всіх країн Євросоюзу досягти навряд чи вдасться.

"Будуть двосторонні або тристоронні угоди, покликані допомогти один одному. Не завжди варто чекати схвалення всіх 28 членів Євросоюзу, але необхідно керуватися тим, що важливо тій чи іншій країні", - сказала Меркель.

Саме Меркель скликала недільну зустріч під тиском деяких німецьких політиків, незадоволених нинішньою міграційною політикою Німеччини.

Минулого тижня глава МВС Хорст Зеєхофер висунув Ангелі Меркель ультиматум: якщо Меркель не запропонує нових загальноєвропейських домовленостей з приводу міграції, МВС перестане пускати мігрантів в країну.

Сам Зеєхофер пропонує не пускати в Німеччину мігрантів, вже зареєстрованих в іншій країні ЄС, однак Меркель цей план не підтримує.

Як повідомляв УНІАН, хвиля біженців з країн Африки та Близького Сходу, що прокотилася по Європі в 2015-2016 роках, давно спала, але міграційне питання у багатьох країнах Європи як і раніше не вирішене.