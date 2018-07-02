Тото Кутуньо екстрено госпіталізували: стало відомо про стан здоров'я 74-річного співака
17:06, 02 липня 2018Світ
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Відомого італійського співака Тото Кутуньо екстрено госпіталізували. Артист знаходиться в лікарні в Льєжі, в Бельгії.
REUTERS
Тото потрапив в лікарню через проблеми з серцем, повідомляє газета La Repubblica.
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Тото Кутуньо повинен був виступити в суботу в якості почесного гостя на фестивалі італійської пісні в бельгійському місті Серена, але концерт довелося скасувати.
Стан 74-річного артиста стабільний: він відчув нездужання через спеку.
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