Тото Кутуньо екстрено госпіталізували: стало відомо про стан здоров'я 74-річного співака

17:06, 02 липня 2018
Світ
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Агентство Reuters

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Тото Кутуньо повинен був виступити в суботу в якості почесного гостя на фестивалі італійської пісні в бельгійському місті Серена, але концерт довелося скасувати.

Стан 74-річного артиста стабільний: він відчув нездужання через спеку.

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Теги: #співак#спека