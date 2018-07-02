Саакашвілі вимагає від президента Грузії повернути йому громадянство

Саакашвілі заявив, що прагне повернути громадянство Грузії для того, аби брати участь у виборах.

Екс-президент Грузії і колишній очільник Одеської області Міхеіл Саакашвілі звернувся до нинішнього президента Грузії Гергія Маргвелашвілі з вимогою повернення громадянства.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Rustavi-2.

Саакашвілі заявив, що прагне повернути громадянство Грузії для того, аби брати участь у виборах. Він також наголосив, що громадянства його позбавили з порушеннями.

"Маргвелашвілі - абсолютний боягуз, бо, в першу чергу, він відняв у мене громадянство. Якщо у нього є елементарне мужність, якщо в ньому є хоч крапля людського, нехай поверне мені грузинське громадянство", - сказав екс-президент.

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Він додав, що покаже, кого реально боїться грузинський уряд і ким будуть лякати народ, якщо Саакашвілі пустять до країни. За його словами, між ним і грузинським народом нема "ніяких фільтрів".

Нагадаємо, міський суд Тбілісі визнав екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі. Розгляд справи і схвалення вироку відбувалися заочно.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі має намір до осені повернутися у Грузію.