Саакашвілі має намір повернутися до Грузії

У жовтні 2018 року у Грузії відбудуться президентські вибори. Екс-президент країни Михайло Саакашвілі до цього часу має намір повернутися на батьківщину.

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що має намір повернутися у Грузію до президентських виборів, які пройдуть восени цього року.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу RTVi.

"Я повернуся, я думаю, до президентських виборів цієї осені, які [екс-прем'єр-міністр і грузинський бізнесмен Бідзіна] Іванішвілі, я впевнений, програє. Звісно, він буде їх фальсифікувати, але це у нього не пройде... Якби вони думали, що вони мене зможуть затримати й утримати, вони б давно вже мене забрали з України. Вони не можуть мене затримати, бо в нас реально дуже потужна підтримка", – зазначив Саакашвілі.

Він підкреслив, що є творцем найуспішнішої держави на пострадянському просторі.

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"Я – людина, яка, взагалі, поставила Грузію на сучасну світову політичну карту, де її до мого президентства не було... Для олігарха, який так і не став частиною державності у Грузії, тримати мене в тюрмі – це непосильне завдання", – зазначив Саакашвілі.

Він висловив думку, що Грузії не потрібна нова революція, їй потрібна зміна влади через президентські вибори.

"Я впевнений, що у Грузії достатньо сил, зокрема й молоді, зокрема на рівні громадянського суспільства, яке не буде миритися з тим, що один нікому не потрібний олігарх, скерований із Москви, який не має, напевно, повної середньої освіти", – резюмував екс-президент.

У жовтні у Грузії відбудуться вибори президента. Саакашвілі до цього обіцяв повернутися у країну, але не уточнював, чи буде балотуватися.