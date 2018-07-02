Іранський дипломат і ще 5 людей затримані за підозрою в підготовці теракту в Парижі

Ще три підозрюваних у змові заарештовані у Франції, серед них щонайменше один іранець.

У Німеччині затримано іранського дипломата, а в Бельгії - двох бельгійських громадян іранського походження.

Їх підозрюють у підготовці нападу на учасників проходить у Парижі щорічній конференції Національної ради опору Ірану, передає Бі-Бі-Сі.

У заарештованих в Антверпені 38-річного Анісу С. та 33-річної Насіми Н. вилучено 500 грамів саморобної вибухівки ТАТР і детонатор. Їм пред'явлено звинувачення в підготовці умисного вбивства та терористичного акту.

Як повідомив федеральний прокурор Бельгії, розслідування розпочато на основі інформації бельгійських спецслужб.

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Затриманий у Німеччині іранський дипломат працює в іранському посольстві у Відні. Бельгійська влада не повідомила яких-небудь подробиць про нього, крім того, що дипломат, як підозрюється, був у контакті з іншими заарештованими.

Посольство Ірану в Австрії відмовилося від будь-яких коментарів. Ще три підозрюваних у змові заарештовані у Франції, серед них щонайменше один іранець.

Французька влада повідомила, що ведеться розслідування їх можливих зв'язків із арештованими в Бельгії. Один із них, Мерхад А., підозрюється у злочинному зв'язку з арештованими в Бельгії.

Конференція іранської Національної ради опору відкрилася в паризькому передмісті Вільпен і привернула тисячі учасників. На ній були присутні кілька європейських і арабських міністрів, а також радник Дональда Трампа Руді Джуліані.

Національна рада опору Ірану (NCRI), заснована в 1981 році у Франції, є одним із двох парламентів у вигнанні іранського опору і об'єднує п'ять іранських опозиційних політичних організацій.

Раніше повідомлялося, що в офіс найбільшої нідерландської газети De Telegraaf в'їхав фургон і загорівся, правоохоронці заявили про цілеспрямоване наїзді.