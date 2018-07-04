Двоє людей непритомні: поліція повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері

У сусідньому з британським місті Солсбері було виявлено непритомними двох людей. Вони перебувають у лікарні. Поліція припускає їхній контакт з невідомою речовиною.

Поліція графства Вілтшир у середу, 4 липня, повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері.

За інформацією поліції, 30 червня в містечку Еймсбері в одному з будинків були виявлені непритомними чоловік і жінка. Поліція припускає їхній можливий контакт з "невідомою речовиною", передає DW.

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Постраждалих госпіталізували у Солсбері, вони у критичному стані. Фахівці проводять необхідні процедури для визначення речовини. У розпочатому розслідуванні поліції беруть участь кілька структур.

Низку місць, які постраждалі могли відвідати перед інцидентом, буде оточено як запобіжні заходи, йдеться в заяві поліції.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері. Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою у СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений у Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.