"Найманців було двоє": британські ЗМІ повідомили про прорив у розслідуванні отруєння Скрипаля

09:51, 03 липня 2018
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Місце отруєння екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля / REUTERS

Як повідомляє The Sun з посиланням на джерела у поліції, обидва підозрюваних покинули Британію у перші 24 години після скоєння злочину. Також у поліції майже впевнені, що замах скоєно на замовлення Кремля.

"Зараз вважається, що вони повернулися в Росію і перебувають під захистом президента Володимира Путіна", - повідомляє видання.

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За даними джерела, слідчі мають намір порушити кримінальну справу проти підозрюваних, однак їх перебування у Росії ускладнює процес.

"Кінцева мета завжди полягала в тому, щоб притягнути їх (винних - УНІАН) до відповідальності. Очевидно, якщо вони більше не у Великобританії, це робить процес набагато складнішим", - повідомило джерело.

Як повідомляв УНІАН, в рамках рослідування отруєння Сергія Скрипаля та його доньки слідчі продивилися 4 тисячі годин відео з камер спостереження, допитали 900 свідків та провели 176 обшуків, що дозволило ім встановити приблизну хронологію подій.

Довідка УНІАН. 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними в британському місті Солсбері. Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

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Теги: #Сергій Скрипаль#отруєння Скрипаля