У Франції через вбивство поліцейським юнака відбулися сутички

Поліція застосувала сльозогінний газ.

У французькому місті Нанті поліцейський вистрілив у 22-річного чоловіка, який проявив непокору під час перевірки його авто та намагався наїхати на поліцейських.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Оuest-France, група молодих людей, обурених інцидентом, атакувала правоохоронців. Протестувальники кидали у поліцейських "коктейлями Молотова", спалили кілька автомобілів і підпалили будинок асоціацій.

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Поліція відповіла сльозогінним газом. У прокуратурі назвали ситуацію в районі міста, де відбулися заворушення, "дуже неспокійною".

За словами поліцейських, ввечері 3 липня молодий чоловік, який перебував за кермом автомобіля, відмовився коритися їхнім вимогам і "зловмисно" скерував на них автомобіль. Один з поліцейських нібито ледь встиг відскочити, а другий застосував зброю - "без попередження", як стверджують протестувальники.

Отримавши вогнепальне поранення в сонну артерію, водій автомобіля помер в лікарні. Розпочато розслідування, мета якого - визначити, за яких обставин поліцейський застосував зброю.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня у Києві на вулиці Антоновича невідомий застрелив чоловіка.