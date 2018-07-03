У центрі Києва сталася стрілянина: потерпілий помер у лікарні, введений оперативний план (фото, відео)

Розшукують чоловіка 30-35 років, який зник з місця злочину.

У Києві введено оперативний план з розшуку зловмисника, який застрелив чоловіка на вулиці Антоновича в центрі міста.

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Як повідомляє Відділ комунікації столичної поліції, за попередньою інформацією, зловмисник вистрілив у чоловіка, а коли він впав – зробив ще кілька пострілів.

На місці вилучили стріляні гільзи, імовірно – від пістолета Макарова.

Особа потерпілого встановлена – чоловік 1988 року народження. Він у тяжкому стані перебував у лікарні. Пізніше стало відомо про смерть потерпілого.

У Києві введений оперативний план щодо розшуку та затримання невідомого: із показів свідків встановлено, що чоловік 30-35 років, одягнений у чорну куртку, при собі має вогнепальну зброю.

Відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.