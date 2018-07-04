Санкції проти Росії після анексії Криму не були ефективними – екс-посол США в Росії

Однак, за словами МакФола, вони були необхідною відповіддю, без якої Путін зайшов би ще далі у агресії проти України.

Санкції, які Захід запровадив проти Росії після анексії Криму, вочевидь, не були ефективними, тому що вони не змінили поведінку Володимира Путіна. Але все одно США і Європа правильно вчинили, що їх запровадили.

Про це в інтерв’ю Newsweek сказав колишній посол США в Росії Майкл МакФол, який обіймав дипломатичну посаду в часи президентства Барака Обами.

«На анексію треба було відповісти. Чи можна було запровадити більш глибокі санкції? Можливо, але навряд чи це щось би змінило. Інколи потрібно робити правильні речі, не озираючись на наслідки. А наслідки були: санкції збили 0,5% з російського ВВП», - сказав МакФол.

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На думку колишнього американського посла, якби Захід не запровадив санкції, Володимир Путін міг би зайти далі і захопити ще більше територій України.

«Тож, вірогідно, вони зупинили його. Ми знаємо з інших історичних прикладів, що ефективність санкцій оцінюється десятиліттями, а не місяцями чи роками. Росія – велика країна, яка не залежить від міжнародної системи. Тому може знадобитися більше часу, щоб побачити вплив. Але повинні бути негативні наслідки за негативні вчинки. Має бути покарання», - додав колишній американський посол.

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За його словами, Путін завжди робив ставку на те, що Захід швидше втомиться від України, ніж Москва від тиску санкцій. І зрештою, західні столиці запропонують повернутися до бізнесу, як зазвичай.

«Думаю, історія показала, що Путін мав рацію. Радикальні уряди в Угорщині і Італії, а також всі, хто поїхав на економічний форум в Санкт-Петербург, сказали: «Давайте рухатися далі». І Путіну не потрібно чинити більший тиск на трансатлантичний союз, тому що Дональд Трамп вже це робить», - наголосив МакФол.