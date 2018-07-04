У США 92-річна жінка застрелила сина, щоб не відправлятися у будинок престарілих

Після того, як чоловік вирішив, що йому стало важко жити разом з матір'ю, вона прийшла до нього в спальню з двома револьверами у кишенях халата.

У США 92-річна жінка застрелила власного сина, щоб той не відправив її в будинок престарілих. Ганні Мей Блессінг пред'явлено звинувачення в умисному вбивстві.

Як передає Бі-бі-сі, вона кілька днів обмірковувала рішення свого сина відправити її на піклування. "Ти забрав моє життя, тому я забираю твоє", - як повідомляється, сказала вона, коли поліція виводила її з будинку в Арізоні, в якому вона проживала зі своїм сином і його подругою. Блессінг повідомила поліції, що після вбивства мала намір покінчити з собою.

Вбивство сталося вранці 2 липня в місті Фаунтін-Хіллс, йдеться в офіційних документах поліції, які опинилися в розпорядженні місцевих ЗМІ.

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72-річний син Блессінг, ім'я якого не називається, хотів, щоб його мати переїхала в будинок престарілих, тому що з нею стало важко жити разом.

Як уточнюється в заяві місцевої поліції, Блессінг сховала пістолет і револьвер у кишені свого халата, після чого зайшла в його спальню.

У ході сварки вона витягла один з револьверів, куплений ще в 1970-х роках, і вистрілила сина.

Пізніше прибула на місце події поліція виявила труп сина з двома вогнепальними пораненнями в області шиї і щелепи.

Вистріливши в сина, Блессінг навела револьвер і на його 57-річну подругу, якій вдалося вихопити зброю і відкинути її в кут кімнати.

Тоді Блессінг дістала інший пістолет, який, як вона повідомила поліції, їй подарував чоловік - теж ще в 1970-х роках.

Подрузі сина вдалося вибити і цю зброю з її рук, після чого втекти і зателефонувати в поліцію.

Прибулі поліцейські виявили Блессінг в кріслі-гойдалці у своїй спальні. Вона сказала, що "її потрібно приспати" за те, що вона зробила.

Жінці пред'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня, нападі при обтяжливих обставинах і незаконному позбавленні волі. Застава встановлена у розмірі 500 тисяч доларів.

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