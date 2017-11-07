В Японії засудили до смертної кари жінку, яка отруїла кількох чоловіків заради грошей

В Японії засуджена до страти Тісако Какехі на прізвисько Чорна вдова. Жінка була визнана винною у вбивстві чоловіка і двох коханців, а також у спробі замаху на життя знайомого з метою отримання спадщини, повідомляє Бі-бі-сі.

Окружний суд Кіото засудив 70-річну жінку до повішення, незважаючи на аргументи захисту про те, що підсудна страждає недоумством. Какехі здійснювала вбивства "з любові до грошей", - пояснив суддя.

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Підсудна вислухала вирок безпристрасно. Раніше вона заявила суддям, що "навіть якщо її стратять завтра, вона помре з посмішкою". За даними слідства, Какехі змушувала своїх чоловіків ковтати ампули з ціанідом, переконуючи жертв, що це харчові добавки.

Розтин встановив, що у тілах загиблих міститься велика кількість синильної кислоти. Сліди отрути були виявлені і в будинку Какехі.

За останні двадцять років жінка мала чотирьох чоловіків, а усього перебувала у близькому зв'язку із більш ніж 10 чоловіками, які померли за дивних обставин. Зі своїм останнім за рахунком чоловіком вона прожила всього місяць. Як спадкоємиця своїх жертв літня японка отримала 1 мільярд ієн (майже 9 млн доларів), але більшу частину цих коштів втратила на невдалих фінансових операціях.

Процес над Тісако Какехі нагадав про іншу "чорну вдову" - Канаі Кідзіми, засудженої в 2012 році до смерті за вбивство трьох коханців. Суд встановив, що жінка вбивала своїх жертв після того, як брала у них у борг гроші.

Як повідомляв УНІАН, у серпні в Києві жінка вбила перукарку через погану зачіску свого чоловіка.