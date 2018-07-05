У Нью-Йорку активістка залізла на Статую Свободи (фото)

Зняти активістку звідти примусово не є можливим через ризик падіння.

У Нью-Йорку в середу, 4 липня, жінка забралася на підніжжя статуї Свободи, звідки її намагаються зняти правоохоронці.

Як пише Голос Америки, група активістів піднялася на п'єдестал знаменитої Статуї Свободи в нью-йоркській бухті з плакатами, які свідчили: «Розформуйте ICE» (так скорочено називається в Америці Імміграційна та митна поліція – Immigration and Customs Enforcement).

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Службі безпеки комплексу довелося спішно почати евакуацію Острова Свободи, на якому розміщується статуя, і прибрати з нього всіх численних відвідувачів. Тим часом, співробітники поліції заарештували сімох учасників акції.

З восьмим порушником – жінкою невідомого віку – довелося складніше: на момент останніх повідомлень, що надійшли після 17:00 за нью-йоркським часом, вона вилізла нагору, до самого підніжжя статуї, яке знаходиться на висоті приблизно 15 поверхів. Зняти активістку звідти примусово не є можливим через ризик падіння, тому поки що поліція намагається заспокоїти її до прибуття бригади психологічної допомоги.

В якийсь момент, камери новинних агентств зафіксували, як поліцейські передали жінці пляшку води – у Нью-Йорку сьогодні спекотний день – але намірів здатися поліції активістка не проявила.

Коментатори вже назвали інцидент добре спланованою акцією. Місце акції є символічним: 4 липня Статую Свободи зазвичай відвідує велика кількість туристів, вона фігурує в новинних зведеннях ЗМІ, і для демонстрантів це була хороша нагода привернути увагу публіки до проблем нелегальних іммігрантів.

Згідно з останніми повідомленнями, поліція встановлює, хто був організатором протесту, і чи не планується провести подібні акції де-небудь ще. До того ж, існує ризик того, що щось подібне можуть влаштувати інші групи, незадоволені імміграційною політикою Білого дому.