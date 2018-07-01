Трамп закликав до депортації мігрантів без суду

За його словами, закони США, які вимагають судового рішення для депортації нелегальних мігрантів, є «найдурнішими у світі».

Президент США Дональд Трамп в твіттері заявив, що нелегальних мігрантів слід депортувати з території країни без рішення суду.

«Ми повинні негайно випроваджувати їх назад без того, щоб проходити через багато років юридичної маневрування», — написав Трамп.

За його словами, закони США, які вимагають судового рішення для депортації нелегальних мігрантів, є «найдурнішими у світі».

Раніше повідомлялося, що в США проходять кілька сотень акцій протесту проти імміграційної політики Трампа.

Як зазначалося, учасники акцій вимагають возз'єднання дітей нелегальних мігрантів, які були затримані на кордоні США, з їх батьками.