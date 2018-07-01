Трамп закликав до депортації мігрантів без суду

04:07, 01 липня 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

«Ми повинні негайно випроваджувати їх назад без того, щоб проходити через багато років юридичної маневрування», — написав Трамп.

За його словами, закони США, які вимагають судового рішення для депортації нелегальних мігрантів, є «найдурнішими у світі».

Раніше повідомлялося, що в США проходять кілька сотень акцій протесту проти імміграційної політики Трампа.

Як зазначалося, учасники акцій вимагають возз'єднання дітей нелегальних мігрантів, які були затримані на кордоні США, з їх батьками.

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