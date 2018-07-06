У центрі Праги евакуювали півтисячі людей через витік газу (відео)

Дві людини і троє поліцейських госпіталізовані з ознаками отруєння газом.

У четвер ввечері, 5 липня з центру Праги евакуювали півтисячі людей через масштабний витік газу.

Про це повідомив представник міського управління пожежної охорони Мартін Кавка, передає dt.ua з посиланням на cznews.info.

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В районі Староміської площі, де стався витік, тимчасово призупинено рух транспорту.

Повідомляється, що пожежники евакуювали мешканців будинків на Masné ulici на Starém městě. Закрита також Rybná ulice, зупинені трамваї і автобуси близько Revoluční ulici.

Витік газу виявлено близько 20:00 за місцевим часом. В обох напрямках перекрито рух автобусів і трамваїв за маршрутом Náměstí Republiky – Dlouhá třída. Обмеження торкнуться трамваїв номер 6, 8, 15 і 26, а також автобусів маршруту номер 207.

Як повідомляє місцева поліція в Twitter, дві людини і троє поліцейських госпіталізовані з ознаками отруєння газом. Наразі їх стан покращився.

Plynárenská pohotovost provádí zastavení úniku plynu. Časový předpoklad je do 1 hodiny. pic.twitter.com/O6wOMI4i3v — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) July 5, 2018

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Празі обрушився легкий бетонний міст для пішоходів і велосипедистів, в результаті чого постраждали чотири людини.