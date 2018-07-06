Ілон Маск запропонував тайській владі допомогу в порятунку дітей, які застрягли в печері

Відзначається, що поки невідомо, чи прийняла тайська влада пропозицію бізнесмена.

Представники голови компанії Tesla Inc. Ілона Маска ведуть переговори з владою Таїланду щодо надання допомоги в порятунку членів підліткової футбольної команди і її тренера, заблокованих у печері.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву прес-секретаря бізнесмена, передає РБК.

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Компанія Маска могла б допомогти визначити точне місцезнаходження підлітків використовуючи навігаційне обладнання компанії Space Exploration Technologies Corp., а також системи, що відкачують воду, компанії Boring Co. або потужні акумулятори Tesla Powerwalls.

У повідомленні наголошується, що поки невідомо, чи прийняла тайська влада пропозицію бізнесмена.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня в Таїланді рятувальникам вдалося виявити живими 12 зниклих учасників дитячої футбольної команди і помічника їх тренера.

Дванадцять підлітків, старшому з яких 16, і їх 25-річний тренер загубилися в суботу, 23 червня. Хлопці пішли на прогулянку серед скель в місті Чіанг Рай. Подорож дітей перервала злива, передбачається, що саме негода і вода, що залила печеру, завадили їм вчасно вийти на світло. Підлітків розшукували вздовж всієї 8-кілометровій пастки.