У Таїланді 12 зниклих дітей знайшли живими в печері

Рятувальна операція ускладнювалася тим, що вхід в печеру був затоплений. Відзначається, що в пошуку дітей були задіяні вертольоти, дрони і службові собаки.

У Таїланді рятувальникам вдалося виявити живими 12 зниклих учасників дитячої футбольної команди і помічника їхнього тренера, повідомляє Reuters.

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Після одного з тренувань діти у віці з 11 до 16 років вирішили обстежити одну з печер в системі, розташованій неподалік. Після цього вони зникли, пошуки тривали дев'ять днів.

«Тайські військові змогли виявити всіх їх з ознаками життя», — заявив губернатор провінції Чіанграй.

Рятувальна операція ускладнювалася тим, що вхід в печеру був затоплений. Відзначається, що в пошуку дітей були задіяні вертольоти, дрони і службові собаки.