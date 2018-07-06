Держсекретар США має намір подарувати Кім Чен Ину CD з піснею Rocket Man Елтона Джона – ЗМІ

У період загострення дипломатичної кризи між Вашингтоном і Пхеньяном Трамп називав Кім Чен Ина «маленькою людиною-ракетою».

В ході свого візиту до Пхеньяну держсекретар США Майк Помпео має намір передати північнокорейському лідеру Кім Чен Ину подарунок, що відсилає до кризи у відносинах між ним і президентом США Дональдом Трампом – CD-диск з хітом Елтона Джона Rocket Man.

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Про це повідомляє South China Morning Post. Разом з диском Помпео також повинен буде передати північнокорейському лідеру лист від президента США.

6 липня Помпео прибув до Пхеньяну, де буде вести з керівництвом Північної Кореї переговори щодо реалізації домовленостей, досягнутих на історичному саміті у Сінгапурі 12 червня.

Відзначається, що минулого року, в період загострення дипломатичної кризи між Вашингтоном і Пхеньяном, Трамп назвав Кім Чен Ина «маленькою людиною-ракетою», що відсилає до знаменитої пісні Елтона Джона. Кім Чен Ин тоді відповів Трампу, назвавши його «розумово відсталим старим маразматиком».

У Сінгапурі Трамп нагадав Кім Чен Ину про «людину-ракету», але останній сказав, що ніколи раніше не чув цієї пісні.

«Rocket Man» — пісня британського співака і композитора Елтона Джона 1972 року з альбому Honky Château.

Нагадаємо, 12 червня в Сінгапурі пройшла зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина, вони підписали документ, який зобов'язує Північну Корею до "повної денуклеаризації Корейського півострова".

На прес-конференції за підсумками саміту Трамп оголосив про швидке закінчення війни в Кореї. Він повідомив, що санкції проти КНДР поки залишаться в силі, але будуть скасовані, як тільки ядерну зброю "перестане бути фактором".