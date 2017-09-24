Трамп у відповідь на погрози КНДР знову назвав Кім Чен Ина "людиною-ракетою"

Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері прокоментував промову глави МЗС КНДР Лі Ен Хо на Генасамблеї ООН. Зокрема, Трамп знову назвав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «людиною-ракетою».

«Тільки що почув промову міністра закордонних справ Північної Кореї в ООН. Якщо він повторює думки маленької людини-ракети, вони довго не протягнуть!», — написав Трамп.

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У промові на ГА ООН Лі Ен Хо заявив, що північнокорейські ракети «неминуче покриють всю територію США».

Раніше повідомлялося, що радники Трампа попросили його уникати образ на адресу Кім Чен Ина.