Трамп у відповідь на погрози КНДР знову назвав Кім Чен Ина "людиною-ракетою"
08:44, 24 вересня 2017Світ
258 0
Також Трамп заявив, що "вони довго не протягнуть".
Дональд Трамп / фото REUTERS
Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері прокоментував промову глави МЗС КНДР Лі Ен Хо на Генасамблеї ООН. Зокрема, Трамп знову назвав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «людиною-ракетою».
«Тільки що почув промову міністра закордонних справ Північної Кореї в ООН. Якщо він повторює думки маленької людини-ракети, вони довго не протягнуть!», — написав Трамп.
Читайте такожТрамп пригрозив Кім Чен Ину "небаченими досі випробуваннями"
У промові на ГА ООН Лі Ен Хо заявив, що північнокорейські ракети «неминуче покриють всю територію США».
Раніше повідомлялося, що радники Трампа попросили його уникати образ на адресу Кім Чен Ина.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter