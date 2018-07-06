Половина американців вважає Трампа расистом - опитування

Опитування показало, що 55% респондентів вважають, що президент США «надихнув людей, які дотримуються расистських переконань, публічно їх висловлювати».

У США 49% американців вважають президента США Дональда Трампа расистом, такі результати випливають з нового опитування, проведеного Квінніпіакським університетом, штат Коннектикут.

Про це повідомляє американський телеканал ABC News.

Опитування показало, що 55% респондентів вважають, що президент США «надихнув людей, які дотримуються расистських переконань, публічно висловлювати свої переконання».

Між тим, 50% респондентів вважають, що основним мотивом міграційної політики Трампа є його «щира зацікавленість в контролі кордонів США», в той час як 44% припускають, що основним мотивом є «расистські переконання».

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За результатами опитування, 60% респондентів, з них 21% республіканців і 95% демократів, вважають практику відділення дітей від своїх батьків-мігрантів «порушенням прав людини». Зазначається, що лише 38% американців вважають, що Трамп чесний. «Сумний», «жахливий», «поганий», «неправильний» — це слова, які найбільш часто використовуються американцями для опису практики відділення дітей мігрантів зі своїми сім'ями.

В опитуванні з 27 червня по 1 липня взяли участь більше 1 тис. чоловік по всій країні.

Раніше повідомлялося, що 42% американців виступають за імпічмент Трампа.