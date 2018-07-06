Президент Македонії вдруге відмовився підписувати угоду про зміну назви країни

За Конституцією Македонії Іванов може лише один раз відхилити законодавство, схвалене парламентом.

Президент Македонії Джорге Іванов наполягає на тому, що він не підпише угоду з Грецією про зміну назви своєї країни, навіть після того, як парламент вже другий раз ратифікував документ.

Про це йдеться у заяві на сайті глави держави, пише Європейська правда.

"Президент Македонії не приймає угоду, яка шкодить македонській національної ідентичності та інтересам Республіки Македонії. Позиція президента Іванова незмінна і не буде змінюватися ніякими тиском, шантажем та погрозами", - йдеться у заяві.

За Конституцією Македонії Іванов може лише один раз відхилити законодавство, схвалене парламентом. Але він повинен підписати документ, якщо депутати подолали його вето, як це сталося в четвер з угодої щодо зміни назви.

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Однак у Конституції не прописані терміни і Іванов може безстроково затримувати підписання угоди, викликаючи конституційну кризу.

Нагадаємо, Греція і Македонія 17 червня підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.

Угода відкриває шлях вступу до НАТО та ЄС для колишньої югославської республіки і покладе край 27-річній суперечці між двома країнами.

Нова назва Македонії - Республіка Північна Македонія – буде винесена на загальнонаціональний референдум восени цього року.