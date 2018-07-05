Парламент Македонії подолав вето президента на зміну назви країни

22:24, 05 липня 2018
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Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні за подолання вето проголосували 69 зі 120 депутатів, ще раз визначивши, що країна має змінити назву на Республіка Північна Македонія, передає Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

Наприкінці червня Іванов відмовився підписати договір із Грецією про зміну назви країни. Він зазначив, що вона "шкодить національній ідентичності" македонців та ставить країну в залежність від Греції.

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Угоду повинні схвалити ще македонці на референдумі. У разі схвалення, мають бути внесені зміни до Конституції.

Нагадаємо, 26 червня Президент Македонії Герге Іванов відмовився підписувати угоду з Грецією про нову назву країни - Республіка Північна Македонія.

Суперечка щодо назви Македонії тривала понад 25 років. Досі Греція наполягала, що Македонія привласнила назву в однієї з північних грецьких провінцій та блокувала діалог щодо вступу сусідньої країни до НАТО та ЄС.

17 червня уряди Греції та Македонії домовилися щодо нової назви балканської країни. Після підписання угоди у столиці Македонії пройшли акції протесту. 20 червня македонський парламент ратифікував угоду про зміну назви країни.

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Теги: #Греція#Македонія