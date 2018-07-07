Парламент Португалії відмовився забороняти кориду
Парламент Португалії переважною більшістю проголосував проти законопроекту про заборону кориди, яка є традиційною літньою подією в країні.
Про це повідомляє Європравда з посиланням на Associated Press.
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Законопроект про заборону кориди отримав всього 31 голос в 230-місному парламенті. Депутат Андре Сілва, законодавець з прав тварин, який подав законопроект, каже, що корида - це катування.
Прихильники ж кориди наполягають на тому, що вони мають конституційне право на культурні розваги та кажуть, що корида і має довгу історію в Португалії.
На відміну від Іспанії, бики в Португалії не гинуть на арені, але після виступу їх вбивають.
Нагадаємо, минулого року спроба іспанського села винайти свою версію кориди без насильства, в якій бик був замінений гігантськими кулями, закінчилася трагічно після того, як двоє людей отримали серйозні травми.