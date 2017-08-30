В Іспанії двоє осіб серйозно постраждали під час "альтернативної кориди" з кулею (відео)

Спроба іспанського села винайти свою версію кориди без насильства, в якій бик був замінений гігантськими кулями, закінчилася трагічно після того, як двоє людей отримали серйозні травми. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Telegraph.

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Один чоловік, що постраждав під час так званої кориди, залишається у комі. Повідомляється, що він отримав серйозну травму після того, як був роздавлений металевим бар'єром, в яку врізалася 300-кілограммова гумова куля, що "переслідувала" бігунів навколо міста Матаельпіно, поблизу Мадрида, у вихідні.

- Los progresistas de Mataelpino no queremos toros en los encierros

- Y si ponemos una bola de 100 kg?

- Q sea mejor de 300. Q puede pasar? pic.twitter.com/26Zq2ixXPk — José Luis Lorido (@LordIgor) 29 августа 2017 г.

Ще один чоловік потрапив до лікарні з трьома зламаними ребрами та струсом мозку.

Міський голова Матаельпіно, чия ідея заміни биків розмальованими кулями сім років тому була наслідувана й іншими іспанськими містами, сказав, що міська рада перегляне свої протоколи щодо безпеки до початку "кориди" наступного року.

Ball run at Mataelpino, aka #boloencierro, far better than the bull run!

Thank@itdoesnttrue for the video pic.twitter.com/uSTDyPMrEh — Jorge Barata (@neuralhacker) 26 августа 2017 г.

Повідомляється, що куля прокотилася відстанню 500 метрів по похилих вулицях, досягаючи найвищої швидкості - близько 30 км на годину. Участь у суботній "кориді" із кулею взяли понад 700 людей.