ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити Навальному та Яшину по €26 тисяч компенсації

20:17, 04 грудня 2014
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Згідно з рішенням суду, щодо опозиціонерів порушено кілька статей Європейської конвенції з прав людини.

REUTERS

Європейський суд з прав людини визнав порушення прав опозиціонерів Олексія Навального та Іллі Яшина під час акції протесту у Москві два роки тому, передає Радіо Свобода.

Суд визнав, що порушені кілька статей Європейської конвенції з прав людини щодо Яшина та Навального і зобов’язав російську владу виплатити обом політикам по 26 тисяч євро в якості компенсації.

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5 грудня 2011 року у Москві сотні активістів вийшли на вулиці, вимагаючи скасувати результати виборів до Державної думи у зв’язку з масовими фальсифікаціями. Багатьох учасників акції затримала поліція, серед них були Олексій Навальний та Ілля Яшин. Пізніше суд засудив обох до 15 діб арешту. 

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