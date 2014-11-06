Російська влада заперечує, що фінансує Навального

"Інформація про фінансування з Кремля - повна маячня і гонитва за рейтингами, при всій повазі до LifeNews", - заявило ТАСС джерело в Кремлі. "А що стосується достовірності опублікованих документів - треба перевіряти", - додав він.

Раніше LifeNews опублікував інформацію з заголовком "Кремль таємно фінансував Навального" про те, що на діяльність опозиційного блогера йшли кошти, у тому числі отримані від виграних державних тендерів.

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