Російська влада заперечує, що фінансує Навального
09:46, 06 листопада 2014Світ
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В адміністрації президента РФ назвали маячнею інформацію про нібито фінансування Олексія Навального з Кремля.
REUTERS
"Інформація про фінансування з Кремля - повна маячня і гонитва за рейтингами, при всій повазі до LifeNews", - заявило ТАСС джерело в Кремлі. "А що стосується достовірності опублікованих документів - треба перевіряти", - додав він.
Раніше LifeNews опублікував інформацію з заголовком "Кремль таємно фінансував Навального" про те, що на діяльність опозиційного блогера йшли кошти, у тому числі отримані від виграних державних тендерів.
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