Зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі: у НАТО озвучили свої побоювання

У НАТО побоюються, що Трамп на зустрічі з Путіним може досягнути неузгоджених з альянсом домовленостей

У НАТО побоюються, що президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 16 липня в Гельсінкі може досягнути домовленостей, що не узгоджені з альянсом.

Про це трансатлантичний координатор провладної коаліції ФРН Пітер Байер заявив в опублікованому в суботу інтерв'ю медіагрупі Funke Mediengruppe.

"В альянсі є великі побоювання з приводу того, яких угод можуть досягти Трамп і Путін", - сказав Байер.

Трамп, який планує виїхати до Європи у вівторок, 10 липня, проведе зустрічі з союзниками по НАТО у Брюсселі та відвідає Велику Британію, перш ніж зустрітися віч-на віч з Путіним.

Байер сказав, що нещодавній саміт Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином в Сінгапурі викликав побоювання, що Трамп дозволить Путіну «поставити на нього» в Гельсінкі.

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"Кім дав тільки обіцянки. Ми не знаємо, чи припинив він збагачувати уран. Однак Трамп оголосив саміт успішним", - сказав Байер.

Також у повідомленні нагадується, що раніше голова Мюнхенської конференції з безпеки, колишній посол Німеччини у США Вольфганг Ішингер не виключив, що Трамп може відмовитися від підписання комюніке на саміті НАТО наступного тижня у Брюсселі, як це було на саміті G7 (8-9 червня у Канаді – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Брюсселі.

Американські ЗМІ повідомили, що у Фінляндії 16 липня відбудеться неформальна зустріч Путіна і Трампа без помічників і журналістів, на цьому нібито наполягає сам Трамп.