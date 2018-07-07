КНДР розчарована візитом Помпео та висунула США серйозні звинувачення

Також в МЗС КНДР сказали, що результати подальших переговорів були "дуже важливими".

У Північній Кореї заявили, що переговори на високому рівні з американською делегацією на чолі з держсекретарем США Майком Помпео були "сумними", і звинуватили Вашингтон у спробі одностороннього тиску на країну.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на АР.

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Заява неназваного представника МЗС КНДР у суботу, 7 липня, надійшла після того, як Помпео завершив переговори з північнокорейськими чиновниками.

У заяві йдеться, що Сполучені Штати зрадили дух минулого саміту між президентом Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, пред'явивши односторонні вимоги з приводу незворотної денуклеаризації Північної Кореї.

Також в МЗС КНДР сказали, що результати подальших переговорів були "дуже важливими", тому що це призвело до "небезпечної фази, яка може зірвати нашу готовність до денуклеаризації, яка була твердою".