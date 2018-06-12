Процес «піде швидко»: Трамп назвав терміни денуклеаризації КНДР

Раніше Дональд Трамп заявив, що довіряє лідеру КНДР Кім Чен Ину, однак припускає, що через рік це виявиться його помилкою.

Президент США Дональд Трамп розповів, коли має початися процес денуклеаризації КНДР.

«Думаю, що тепер ми почнемо процес денуклеаризації Північної Кореї, і думаю, що він повернеться і почне його практично відразу», — сказав Трамп в інтерв'ю Fox News, маючи на увазі голову КНДР Кім Чен Ина.

Читайте такожСША «заморозять» військові навчання з Південною Кореєю

Він додав, що процес «піде швидко».

Раніше Дональд Трамп заявив, що довіряє лідеру КНДР Кім Чен Ину, однак припускає, що через рік це виявиться його помилкою.

Коментуючи свої колишні жорсткі висловлювання на адресу Кім Чен Ина президент США підкреслив, що вперше особисто зустрів Кіма і поговорив з ним. Він зазначив, що вважає, що той дійсно хоче «зробити відмінну роботу для Північної Кореї».