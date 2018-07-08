У Варшаві стався витік токсичних речовин, постраждали щонайменше 14 людей
14:30, 08 липня 2018Світ
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Постраждалі скаржилися на головний біль і нудоту.
У Варшаві понад десяток осіб постраждали через витік токсичних хімікатів / Facebook - Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
У Варшаві в головному вантажному терміналі стався витік токсичної речовини, госпіталізовано 14 осіб.
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Як повідомляє ТСН, посилаючись на RMF, постраждалі скаржилися на головний біль і нудоту.
"Біля головного вантажного терміналу на вулиці Віражова стався витік з бочки невідомої хімічної субстанції", - розповів представник пожежної служби Шимон Кіселевський.
На місці працює група з хімічної безпеки.
Нагадаємо, у четвер ввечері, 5 липня з центру Праги евакуювали півтисячі людей через масштабний витік газу.
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