У Варшаві стався витік токсичних речовин, постраждали щонайменше 14 людей

14:30, 08 липня 2018
Світ
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У Варшаві понад десяток осіб постраждали через витік токсичних хімікатів / Facebook - Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy

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Як повідомляє ТСН, посилаючись на RMF, постраждалі скаржилися на головний біль і нудоту.

"Біля головного вантажного терміналу на вулиці Віражова стався витік з бочки невідомої хімічної субстанції", - розповів представник пожежної служби Шимон Кіселевський.

На місці працює група з хімічної безпеки.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 5 липня з центру Праги евакуювали півтисячі людей через масштабний витік газу.

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Теги: #Варшава#витік