Журналісти дізналися про 11 таємних зустрічей спонсора Brexit з послом Росії

За даними ЗМІ, правоохоронці отримали інформацію з витоків електронних листів Бенкса, в яких йшлося про його раніше невідомі зустрічі з послом РФ в Лондоні Алєксандром Яковенком.

Бізнесмен Аррон Бенкс, який був найбільшим донором кампанії за вихід Британії з ЄС, зустрічався з послом Росії Алєксандром Яковенком не менше 11 разів.

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Про це пише The Guardian.

Зустрічі відбулися перед референдумом щодо Brexit та протягом двох місяців після нього, йдеться у матеріалі. Зазначається, що посольство РФ пропонувало ще чотири зустрічі, але невідомо, чи вони відбулися, передає "Європейська правда".

За даними ЗМІ, правоохоронці отримали інформацію з витоків електронних листів Бенкса, в яких йшлося про його раніше невідомі зустрічі з послом РФ в Лондоні Алєксандром Яковенком.

Листи говорять про те, що Бенксу під час кампанії за Brexit нібито запропонували три угоди, пов'язані з російським бізнесом.

В останні роки Бенкс запевняв, що зустріч з послом була лише одна, "під час ланчу з випивкою", однак згодом визнав чотири зустрічі. Бенкс ніяк не прокоментував дані про 11 зустрічей.

Раніше Бенкс також визнав, що передав послу РФ у Лондоні телефонний номер команди Дональда Трампа після його перемоги на виборах у США.