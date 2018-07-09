Маск протестував субмарину для порятунку таїладських дітей (відео)

Міні-субмарина була зібрана з частин ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX, що належить Ілону Маску.

Американський підприємець Ілон Маск протестував міні-субмарину, спеціально створену для порятунку дітей, які застрягли в затопленій печері у Таїланді.

Відео підводних випробувань він опублікував в Twitter в неділю, 8 липня.

Міні-субмарина була зібрана з частин ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX, що належить Ілону Маску. Випробування проходили в басейні в Лос-Анджелесі. На відео показано, як один дайвер тягне міні-субмарину за собою, поки інший штовхає її ззаду. В якості корпусу рятувального засобу труба використовується для перекачування рідкого кисню від Falcon 9.

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6 липня Ілон Маск відправив в Таїланд фахівців для допомоги в порятунку групи школярів із затопленої печери. Винахідник запропонував використовувати міні-субмарину, чиї невеликі розміри дозволять їй легко проходити через вузькі проходи печери. За його словами, апарат повинен бути досить легким, щоб його могли нести два дайвера.

Рятувальна операція в Таїланді почалася рано вранці в неділю, 8 липня. За словами голови штабу рятувальної операції Наронгсака Осоттанаконі, в дальній район печери вирушила команда з 13 водолазів, четверо дітей вдалося вивезти з печери. Операцію з порятунку дітей, які застрягли в затопленій печері в Таїланді, зупинили в неділю ввечері. У штабі рятувальної операції заявили, що запаси кисню в печері виснажилися, тому було прийнято рішення про припинення операції мінімум на 10 годин.